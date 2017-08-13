Beşiktaş Kulübü, Seba'yı andı
Beşiktaş, kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yayımladığı ve Seba'nın fotoğrafı ile "Beşiktaş'ı üzmesinler" sözünün yer aldığı mesajda, "Onursal başkanımız Süleyman Seba'yı vefatının üçüncü yılında saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.
Öte yandan bugün saat 14.00'te Akaretler'deki Şairler Parkı'nda bulunan Süleyman Seba'nın heykelinin önünde taziye defteri açılacak. Saat 17.00'de aynı yerde kulüp tarafından anma töreni düzenlenecek. Buradaki törenin ardından Seba, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anılacak.
Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı vefatının üçüncü yılında saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyoruz.#SüleymanSeba #Beşiktaş pic.twitter.com/foH7rlm3WZ— Beşiktaş JK (@Besiktas) 12 Ağustos 2017
Saygı, Özlem ve Rahmetle Anıyoruz | https://t.co/tSzCoUBDNu pic.twitter.com/kafdUII00K— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 13 Ağustos 2017
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/qfhhgT78R5— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 13 Ağustos 2017
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:22
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''% 100 penaltıydı''
Toplam 13
Yorum
KANARYA ALPERİN AYAKLARINA SAVRULAN TEKME SARI KARTMI İDİ VİJDANSIZ HAKEM BUGÜN BİRDE BJK YA YAPILACAK KIYAKLARI SEYREDİN
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Persie’den hayır yok!
Toplam 3
Yorum
karabüklü AYKUT HOCA TOPAL,JOZEF İKİLİSİNDEN BİRİ YERİNE DİRARI ÇIKARARAK ÇAPININ DEĞİŞMEDİĞİNİ GÖSTERDİ.
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Fenerbahçe Giuliano transferini resmen açıkladı
Toplam 48
Yorum
blackeagel ula oda ne, fenerli salihin ikizi gelmis :) muwahhahaha
Beşiktaş Kulübü, Seba'yı andı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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