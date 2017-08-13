 Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI

    Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI

    Son 2 sezon zirveye ambargo koyan Kartal, bugün Akdeniz ekibiyle karşılaşacak. Süper Kupa maçında yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma seyircisiz.

    Süper Lig'de son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş 2017-18 sezonunu sahasında Antalyaspor karşılaşmasıyla açıyor. Vodafone Park'taki mücadele 21.45'te başladı.

    SAAT: 21.45
    STAT: VODAFONE PARK

    BEŞİKTAŞ:     Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk.
    ANTALYASPOR: Boffin, Salih, Diego, Danilo, Celutska, Sakıb, Charles, Bitencourt, El Kabir, Menez, Samuel Eto'o.

    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:45
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