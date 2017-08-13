Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI
Son 2 sezon zirveye ambargo koyan Kartal, bugün Akdeniz ekibiyle karşılaşacak. Süper Kupa maçında yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma seyircisiz.
Süper Lig'de son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş 2017-18 sezonunu sahasında Antalyaspor karşılaşmasıyla açıyor. Vodafone Park'taki mücadele 21.45'te başladı.
SAAT: 21.45
STAT: VODAFONE PARK
BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk.
ANTALYASPOR: Boffin, Salih, Diego, Danilo, Celutska, Sakıb, Charles, Bitencourt, El Kabir, Menez, Samuel Eto'o.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:45
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 146
Yorum
aytac mektubu iyice okuyun mektupta anlasma yok sadece maddeler var ve sonunda eliniz cabuk tutun baska bir turk takimi ile de gorusuyoruz diyo...
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SOSYALbahçe
Toplam 100
Yorum
serhat Beşiktaş ile aramızda çıta çok açıldı 2 takımın kadrosuna bakınca Beşiktaş şampiyon olur hatta yedekleride 2 inci olur lig başladı bir stope
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Yılın transferi
Toplam 24
Yorum
metinn Feghouliyola cikmis geliyor o kanatta yer yok snbaskan fb nin durumuna dusm gökhan varken seneri alldi caner varken de h.ali sonrasi husran
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