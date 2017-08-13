 8 sezon sonra karşı karşıya geldiler – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    8 sezon sonra karşı karşıya geldiler

    8 sezon sonra karşı karşıya geldiler

    Beşiktaş’ın yeni transferi ile Antalyaspor’un yıldız golcüsü Samuel Eto’o, tam 8 sezon sonra karşı karşıya geldi.

    ve yıllar sonra yeniden karşı karşıya geldi.

    2007 yılında Real Madrid'e transfer olan Pepe, 2004-2009 yılları arasında Barcelona'da oynayan Samuel Eto'o ile 2 sezon boyunca El Clasico'larda karşı karşıya gelmişti.

    İki futbolcu, tam 8 sezon sonra Süper Lig'in açılış haftasında tekrar rakip oldu.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:32
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