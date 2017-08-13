8 sezon sonra karşı karşıya geldiler
Beşiktaş’ın yeni transferi Pepe ile Antalyaspor’un yıldız golcüsü Samuel Eto’o, tam 8 sezon sonra karşı karşıya geldi.
2007 yılında Real Madrid'e transfer olan Pepe, 2004-2009 yılları arasında Barcelona'da oynayan Samuel Eto'o ile 2 sezon boyunca El Clasico'larda karşı karşıya gelmişti.
İki futbolcu, tam 8 sezon sonra Süper Lig'in açılış haftasında tekrar rakip oldu.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:32
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 146
Yorum
aytac mektubu iyice okuyun mektupta anlasma yok sadece maddeler var ve sonunda eliniz cabuk tutun baska bir turk takimi ile de gorusuyoruz diyo...
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SOSYALbahçe
Toplam 100
Yorum
serhat Beşiktaş ile aramızda çıta çok açıldı 2 takımın kadrosuna bakınca Beşiktaş şampiyon olur hatta yedekleride 2 inci olur lig başladı bir stope
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Yılın transferi
Toplam 24
Yorum
metinn Feghouliyola cikmis geliyor o kanatta yer yok snbaskan fb nin durumuna dusm gökhan varken seneri alldi caner varken de h.ali sonrasi husran
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