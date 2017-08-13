 100 bin forma – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    100 bin forma

    100 bin forma
    Şampiyon 'ın üç yıldızlı yeni sezon formalarına taraftarlar adeta hücum etti. Temmuz'un 12'sinde çıkan formalar kapışıldı, Kartal Yuvası rekor kırdı. Beşiktaş tam 100 bin forma sattı. Yönetimin hedefi rakamı 2'ye katlamak.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:52
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