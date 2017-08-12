 Talisca’dan özel ziyaret – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    ’dan özel ziyaret

    Talisca’dan özel ziyaret
    Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Talisca, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ı ziyaret etti. , Brezilya'da 19 yaşındaki gençlerden kurduğu futbol takımının Ekim'de İstanbul'da Eyüpsporla bir dostluk maçı yapmak istediğini belirtti. Başkan Aydın da gereken desteği vereceğini söyledi.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:51
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