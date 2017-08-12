Talisca’dan özel ziyaret
Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Talisca, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ı ziyaret etti. Talisca, Brezilya'da 19 yaşındaki gençlerden kurduğu futbol takımının Ekim'de İstanbul'da Eyüpsporla bir dostluk maçı yapmak istediğini belirtti. Başkan Aydın da gereken desteği vereceğini söyledi.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Bence Çok iyi trasfer
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