Tahkim’den Kartal’a ret!
Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları sonrası PFDK tarafından verilen cezalar için Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazlardan sonuç alamadı.
Tahkim, PFDK tarafından Beşiktaş'a verilen 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira ile başkan Fikret Orman'a uygulanan 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezalarını onadı. PFDK, Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada saha olayları nedeniyle Konyaspor'a 5, Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama, centilmenlik dışı açıklaması gerekçesiyle de Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a 45 gün hak mahrumiyeti cezaları uygulamıştı. Beşiktaş, yarın Vodafone Park'ta Antalyaspor ile yapacağı müsabakaya taraftar desteğinden yoksun çıkacak.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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offf kim tutuyor bu adamlari REZALET
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Fikret Orman'a soruşturma şoku!
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Haddini bil... Sen seni bil sen seni, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni...Partal atma ikide bir.
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Bence Çok iyi trasfer
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