 Tahkim’den Kartal’a ret! – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Tahkim’den Kartal’a ret!

    Tahkim’den Kartal’a ret!

    , Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları sonrası PFDK tarafından verilen cezalar için Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazlardan sonuç alamadı.

    Tahkim, PFDK tarafından Beşiktaş'a verilen 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira ile başkan Fikret Orman'a uygulanan 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezalarını onadı. PFDK, Konyaspor ile arasında oynanan karşılaşmada saha olayları nedeniyle Konyaspor'a 5, Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama, centilmenlik dışı açıklaması gerekçesiyle de Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a 45 gün hak mahrumiyeti cezaları uygulamıştı. Beşiktaş, yarın Vodafone Park'ta Antalyaspor ile yapacağı müsabakaya taraftar desteğinden yoksun çıkacak.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:53
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