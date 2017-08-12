‘Seba’ için anma töreni
Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Merhum Süleyman Seba yarın kabri başında anılacak. Saat 14.00'te Akaretler Şairler Parkı'nda bulunan Seba heykeli önünde taziye defteri açılacak, 17.00'de kulüpte resmi tören yapılacak, 17.30'da Seba'nın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilecek.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:11
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