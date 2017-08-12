 Orman'dan flaş 'Melo' yorumu – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Orman'dan flaş 'Melo' yorumu

    Orman'dan flaş 'Melo' yorumu

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan eski Galatasaraylı oyuncuya gönderme!

    Medel'in imza töreninde gelen Melo'yla ilgili 'Pitbull' benzetmesi sorusu sırasında diyaloğa dahil olan Orman, "Bizim transferimiz efendi bir defa" dedi ve Melo'nun Galatasaray'da oynadığı zamandaki davranışlarına göndermede bulundu.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:38
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