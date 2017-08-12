Orman'dan flaş 'Melo' yorumu
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan eski Galatasaraylı oyuncuya gönderme!
Medel'in imza töreninde gelen Melo'yla ilgili 'Pitbull' benzetmesi sorusu sırasında diyaloğa dahil olan Orman, "Bizim transferimiz efendi bir defa" dedi ve Melo'nun Galatasaray'da oynadığı zamandaki davranışlarına göndermede bulundu.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:38
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Giuliano coşkusu
Toplam 5
Yorum
I.D.34 6 milyon € iyi bir rakam ben dedim simdi 10 milyon isterler.Cok iyi transfer oldu BRAVO
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Galatasaray'a yeni sponsor
Toplam 3
Yorum
Kartal Adı duyulsun diye sponsor olmuş işte daa
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Gel artık Feghouli
Toplam 2
Yorum
Ertuğrul Bu Cuguhoili gelmese de olur,bu hoça varken,Allah kolaylık versin bizede sabır.
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