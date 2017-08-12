Orman'dan Beşiktaş'a ve kendisine verilen cezaya yorum

Orman söylediği sözlerin arkısında olduğunu söylerken şunları söyledi: "Tahkim Kurulu hukuksal bir karar vermiyor. Böyle bir karar olabilir mi? Siz gözlemci raporuna göre karar vereceksiniz. Bizi Federasyon'la kavgaya sokmaya çalışıyorlar ama müsade etmeyeceğiz"