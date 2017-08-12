 Orman'dan Beşiktaş'a ve kendisine verilen cezaya yorum – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Orman'dan Beşiktaş'a ve kendisine verilen cezaya yorum

    Orman'dan Beşiktaş'a ve kendisine verilen cezaya yorum

    Fikret Orman, kendisine ve Beşiktaş'a verilen cezalarla ilgili olarak konuştu.

    Orman söylediği sözlerin arkısında olduğunu söylerken şunları söyledi: "Tahkim Kurulu hukuksal bir karar vermiyor. Böyle bir karar olabilir mi? Siz gözlemci raporuna göre karar vereceksiniz. Bizi Federasyon'la kavgaya sokmaya çalışıyorlar ama müsade etmeyeceğiz"

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:53
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