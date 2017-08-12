Orman'dan Beşiktaş'a ve kendisine verilen cezaya yorum
Fikret Orman, kendisine ve Beşiktaş'a verilen cezalarla ilgili olarak konuştu.
Orman söylediği sözlerin arkısında olduğunu söylerken şunları söyledi: "Tahkim Kurulu hukuksal bir karar vermiyor. Böyle bir karar olabilir mi? Siz gözlemci raporuna göre karar vereceksiniz. Bizi Federasyon'la kavgaya sokmaya çalışıyorlar ama müsade etmeyeceğiz"
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:53
-
Giuliano coşkusu
Toplam 5
Yorum
I.D.34 6 milyon € iyi bir rakam ben dedim simdi 10 milyon isterler.Cok iyi transfer oldu BRAVO
-
Galatasaray'a yeni sponsor
Toplam 3
Yorum
Kartal Adı duyulsun diye sponsor olmuş işte daa
-
Gel artık Feghouli
Toplam 2
Yorum
Ertuğrul Bu Cuguhoili gelmese de olur,bu hoça varken,Allah kolaylık versin bizede sabır.
Orman'dan Beşiktaş'a ve kendisine verilen cezaya yorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.