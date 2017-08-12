Kara Kartal'ın 4. yıldızı
Formasına 3. yıldızı takan Beşiktaş, kadrosuna bir yıldız daha ekledi. İnter’in 30 yaşındaki yıldızı Medel, İstanbul’a geldi. Bu sabah sağlık kontrolünden geçecek Şilili yıldız, Vodafone Park’ta 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, kadrosunu yıldızlarla güçlendirmeye devam ediyor... Önce Pepe, ardından Negrado, sonra da Lens'e siyah-beyazlı formayı giydiren Fikret Orman yönetimi; son olarak İnter'in 30 yaşındaki tecrübeli yıldızı Gary Medel'i de renklerine bağlamayı başardı. Taraflar önceki gün Milano'da yapılan son görüşmelerin ardından el sıkışırken, yöneticiler ve Medel dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Büyük sevgi gösterisiyle karşılanan Şilili oyuncu, bu sabah sağlık kontrolünden geçecek. Saat 13.00'te Vodafone Park'ta düzenlenecek törende Medel, 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Havaalanındaki sevgi gösterisinden çok etkilendiğini belirten Medel, "Beşiktaş taraftarının sanal alem üzerinden gösterdiği sevgiye, bu kez de gözlerimle tanık oldum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
COME TO BEŞiKTAŞ - 4. BÖLÜM!
Beşiktaş, Şilili futbolcu Medel'i transfer ettiğini son günlerde popüler olan 'Come to Beşiktaş' videosu ile duyurdu. Quaresma Pepe'yi, Pepe Negredo'yu, Negredo Lens'i, Lens de dün Medel'i arayarak "Come to Beşiktaş" çağrısı yaparken; böylece yeni bir akım haline gelen "Come to Beşiktaş"ta 4. bölüm de tamamlandı... Transfer dönemine damga vuran "Come to Beşiktaş" sloganının devamı niteliğindeki videoda Lens, Şilili yıldızı arayarak kendisini Beşiktaş'a davet ediyor. Medel'in cevabı da, 'Beşiktaş'a geliyorum' oluyor. Bu videoyu diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise Noah Hutchinson oldu. Kanadalı oyuncu Atiba'nın oğlu Noah da yayınlanan yeni videoda Gary Medel'i Beşiktaş'a çağırıyor. Minik Noah'ın bu görüntüleri sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.
SENELİK 2.3 MİLYON EURO ALACAK
Gary Medel ile uzun süren görüşmelerin ardından işi bitiren Beşiktaş, İnter yönetimi ile Milano'da gerçekleştirdiği zirvenin ardından 2.5 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağladı. Ödeme planı üzerinde İtalyan ekibini "2 sene içeresinde 4 eşit taksitte" yapmak üzere ikna eden siyah-beyazlı yönetim, Medel ile 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaştı. Bugün atılacak imzalar ile resmen Beşiktaşlı olacak Şilili oyuncuya senelik 2.3 milyon euro ödeneceği belirtildi. Kariyerinde 2 Copa Amerika şampiyonluğu bulunan Medel, 2008 yılında Şili'de yılın futbolcusu seçilmişti. Kariyerine, ülkesi Şili'de başlayan Medel, Universidad Catolica'da gösterdiği performansla Boca Juniors'a transfer oldu. 30 yaşındaki oyuncu, kariyerine sırasıyla İspanya'nın Sevilla ve İngiltere'nin Cardiff City takımlarında devam etti.
AİLEMİZE HOŞ GELDİN
Geçtiğimiz günlerde Hollandalı yıldız Jeremain Lens'e imza attıran siyah-beyazlıların renklerine bağladığı son isim Gary Medel oldu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da, siyah-beyazlıların yeni transferi Gary Medel için sosyal medya hesabından bir 'hoş geldin' mesajı yayımladı. Şilili oyuncunun transferini yayınladığı bir video ile duyuran Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman da Medel için 'hoş geldin' mesajı yayınladı. Orman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Medel. Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Kariyerinde 2 Copa Amerika şampiyonluğu bulunan Beşiktaş'ın 30 yaşındaki yeni transferi Gary Medel, 2008 yılında Şili'de yılın futbolcusu seçilmişti. Gary Medel, futbol kariyeri boyunca sert futboluyla dikkat çekti. Tecrübeli futbolcu ortaya koyduğu bu görüntü ve sahadaki hırsı nedeniyle "Şilili Gattuso" olarak anılıyor.
12 NUMARAYI GİYECEK
Medel, Şili Milli Takımı formasını en fazla giyen 4'üncü futbolcu unvanına da sahip. Gary Medel'in kariyerinde 2 Copa Amerika şampiyonluğu var. Son olarak İnter forması giyen yıldız oyuncu, geçen sezon İtalyan ekibinde 31 karşılaşmada görev aldı. İnter'de kendisine şans verilmeyeceğini anladığı için gelen teklifleri değerlendirmeye alan ve Beşiktaş'ın önerisini kabul eden Gary Medel'in, siyah-beyazlı kulüpte 12 numaralı formayı giymesi bekleniyor.
'ÇETE ÜYESİ OLURDUM'
Şili'nin yoksul mahallerinde dünyaya gelen 30 yaşındaki Gary Medel, bir röportajında, "Eğer futbol oynayacak kadar gücüm olmasaydı ne yapardım diye düşünüyorum. Sanırım hırsızlık çetesinin bir üyesi olurdum" ifadelerini kullandı.
RAKİPLER İSTEDİ, BEŞİKTAŞ ALDI
Beşiktaş yönetimi bir kez daha tüm rakiplerine transfer dersi verdi. Sadece rakiplerinin talip olduğu oyuncuları almakla kalmadı, üstüne üstlük bir de ezeli rakiplerinin teklif ettiği rakamların 2 veya 3'te birine transferleri bitirdi. G.Saray'ın çok istediği ama alamadığı Negredo'yu bitiren siyah-beyazlılar, F.Bahçe'nin 2.7 milyon euro verdiği Lens'i 2.2 milyon euro'ya aldı. Pepe'yi G.Saray, F.Bahçe ve PSG'nin elinden kaptı. G.Saray ve Trabzon'un istediği Medel'i ise yarı fiyatına renklerine kattı.
STOPERE 10 YILDA 130 MİLYON TL
Gary Medel için ödenen 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş bu bölge için yaptığı harcamayı yaklaşık 32 milyon euro'ya getirdi. Beşiktaş, Medel transferiyle 2008-09 sezonundan bu yana stoper bölgesi için yaptığı transfer sayısını 16'ya çıkardı. Siyah-beyazlı ekip stoper için o dönemden bu yana 31,5 milyon euro (130 milyon TL) bonservis ve kiralama bedeli harcamış oldu. Medel, 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlı takımın stoper bölgesi için en yüksek bonservis ödediği 7. isim oldu.
COME TO BEŞiKTAŞ - 4. BÖLÜM!
Beşiktaş, Şilili futbolcu Medel'i transfer ettiğini son günlerde popüler olan 'Come to Beşiktaş' videosu ile duyurdu. Quaresma Pepe'yi, Pepe Negredo'yu, Negredo Lens'i, Lens de dün Medel'i arayarak "Come to Beşiktaş" çağrısı yaparken; böylece yeni bir akım haline gelen "Come to Beşiktaş"ta 4. bölüm de tamamlandı... Transfer dönemine damga vuran "Come to Beşiktaş" sloganının devamı niteliğindeki videoda Lens, Şilili yıldızı arayarak kendisini Beşiktaş'a davet ediyor. Medel'in cevabı da, 'Beşiktaş'a geliyorum' oluyor. Bu videoyu diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise Noah Hutchinson oldu. Kanadalı oyuncu Atiba'nın oğlu Noah da yayınlanan yeni videoda Gary Medel'i Beşiktaş'a çağırıyor. Minik Noah'ın bu görüntüleri sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.
SENELİK 2.3 MİLYON EURO ALACAK
Gary Medel ile uzun süren görüşmelerin ardından işi bitiren Beşiktaş, İnter yönetimi ile Milano'da gerçekleştirdiği zirvenin ardından 2.5 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağladı. Ödeme planı üzerinde İtalyan ekibini "2 sene içeresinde 4 eşit taksitte" yapmak üzere ikna eden siyah-beyazlı yönetim, Medel ile 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaştı. Bugün atılacak imzalar ile resmen Beşiktaşlı olacak Şilili oyuncuya senelik 2.3 milyon euro ödeneceği belirtildi. Kariyerinde 2 Copa Amerika şampiyonluğu bulunan Medel, 2008 yılında Şili'de yılın futbolcusu seçilmişti. Kariyerine, ülkesi Şili'de başlayan Medel, Universidad Catolica'da gösterdiği performansla Boca Juniors'a transfer oldu. 30 yaşındaki oyuncu, kariyerine sırasıyla İspanya'nın Sevilla ve İngiltere'nin Cardiff City takımlarında devam etti.
AİLEMİZE HOŞ GELDİN
Geçtiğimiz günlerde Hollandalı yıldız Jeremain Lens'e imza attıran siyah-beyazlıların renklerine bağladığı son isim Gary Medel oldu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da, siyah-beyazlıların yeni transferi Gary Medel için sosyal medya hesabından bir 'hoş geldin' mesajı yayımladı. Şilili oyuncunun transferini yayınladığı bir video ile duyuran Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman da Medel için 'hoş geldin' mesajı yayınladı. Orman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Medel. Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Kariyerinde 2 Copa Amerika şampiyonluğu bulunan Beşiktaş'ın 30 yaşındaki yeni transferi Gary Medel, 2008 yılında Şili'de yılın futbolcusu seçilmişti. Gary Medel, futbol kariyeri boyunca sert futboluyla dikkat çekti. Tecrübeli futbolcu ortaya koyduğu bu görüntü ve sahadaki hırsı nedeniyle "Şilili Gattuso" olarak anılıyor.
12 NUMARAYI GİYECEK
Medel, Şili Milli Takımı formasını en fazla giyen 4'üncü futbolcu unvanına da sahip. Gary Medel'in kariyerinde 2 Copa Amerika şampiyonluğu var. Son olarak İnter forması giyen yıldız oyuncu, geçen sezon İtalyan ekibinde 31 karşılaşmada görev aldı. İnter'de kendisine şans verilmeyeceğini anladığı için gelen teklifleri değerlendirmeye alan ve Beşiktaş'ın önerisini kabul eden Gary Medel'in, siyah-beyazlı kulüpte 12 numaralı formayı giymesi bekleniyor.
'ÇETE ÜYESİ OLURDUM'
Şili'nin yoksul mahallerinde dünyaya gelen 30 yaşındaki Gary Medel, bir röportajında, "Eğer futbol oynayacak kadar gücüm olmasaydı ne yapardım diye düşünüyorum. Sanırım hırsızlık çetesinin bir üyesi olurdum" ifadelerini kullandı.
RAKİPLER İSTEDİ, BEŞİKTAŞ ALDI
Beşiktaş yönetimi bir kez daha tüm rakiplerine transfer dersi verdi. Sadece rakiplerinin talip olduğu oyuncuları almakla kalmadı, üstüne üstlük bir de ezeli rakiplerinin teklif ettiği rakamların 2 veya 3'te birine transferleri bitirdi. G.Saray'ın çok istediği ama alamadığı Negredo'yu bitiren siyah-beyazlılar, F.Bahçe'nin 2.7 milyon euro verdiği Lens'i 2.2 milyon euro'ya aldı. Pepe'yi G.Saray, F.Bahçe ve PSG'nin elinden kaptı. G.Saray ve Trabzon'un istediği Medel'i ise yarı fiyatına renklerine kattı.
STOPERE 10 YILDA 130 MİLYON TL
Gary Medel için ödenen 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş bu bölge için yaptığı harcamayı yaklaşık 32 milyon euro'ya getirdi. Beşiktaş, Medel transferiyle 2008-09 sezonundan bu yana stoper bölgesi için yaptığı transfer sayısını 16'ya çıkardı. Siyah-beyazlı ekip stoper için o dönemden bu yana 31,5 milyon euro (130 milyon TL) bonservis ve kiralama bedeli harcamış oldu. Medel, 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlı takımın stoper bölgesi için en yüksek bonservis ödediği 7. isim oldu.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Gary Medel İstanbul'da
Toplam 45
Yorum
offf kim tutuyor bu adamlari REZALET
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Fikret Orman'a soruşturma şoku!
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Yorum
Haddini bil... Sen seni bil sen seni, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni...Partal atma ikide bir.
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Galatasaray transferde bombayı patlattı
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Bence Çok iyi trasfer
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