Kara Kartal'ın 4. yıldızı

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş , kadrosunu yıldızlarla güçlendirmeye devam ediyor... Önce Pepe, ardından Negrado, sonra da Lens'e siyah-beyazlı formayı giydiren Fikret Orman yönetimi; son olarak İnter'in 30 yaşındaki tecrübeli yıldızı Gary Medel 'i de renklerine bağlamayı başardı. Taraflar önceki gün Milano'da yapılan son görüşmelerin ardından el sıkışırken, yöneticiler ve Medel dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Büyük sevgi gösterisiyle karşılanan Şilili oyuncu, bu sabah sağlık kontrolünden geçecek. Saat 13.00'te Vodafone Park'ta düzenlenecek törende Medel, 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Havaalanındaki sevgi gösterisinden çok etkilendiğini belirten Medel, " Beşiktaş taraftarının sanal alem üzerinden gösterdiği sevgiye, bu kez de gözlerimle tanık oldum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.Beşiktaş, Şilili futbolcu Medel'i transfer ettiğini son günlerde popüler olan 'Come to Beşiktaş' videosu ile duyurdu. Quaresma Pepe'yi, Pepe Negredo'yu, Negredo Lens'i, Lens de dün Medel'i arayarak "Come to Beşiktaş" çağrısı yaparken; böylece yeni bir akım haline gelen "Come to Beşiktaş"ta 4. bölüm de tamamlandı... Transfer dönemine damga vuran "Come to Beşiktaş" sloganının devamı niteliğindeki videoda Lens, Şilili yıldızı arayarak kendisini Beşiktaş'a davet ediyor. Medel'in cevabı da, 'Beşiktaş'a geliyorum' oluyor. Bu videoyu diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise Noah Hutchinson oldu. Kanadalı oyuncu Atiba'nın oğlu Noah da yayınlanan yeni videoda Gary Medel 'i Beşiktaş'a çağırıyor. Minik Noah'ın bu görüntüleri sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.Gary Medel ile uzun süren görüşmelerin ardından işi bitiren Beşiktaş, İnter yönetimi ile Milano'da gerçekleştirdiği zirvenin ardından 2.5 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağladı. Ödeme planı üzerinde İtalyan ekibini "2 sene içeresinde 4 eşit taksitte" yapmak üzere ikna eden siyah-beyazlı yönetim, Medel ile 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaştı. Bugün atılacak imzalar ile resmen Beşiktaşlı olacak Şilili oyuncuya senelik 2.3 milyon euro ödeneceği belirtildi. Kariyerinde 2 Copa Amerika şampiyonluğu bulunan Medel, 2008 yılında Şili'de yılın futbolcusu seçilmişti. Kariyerine, ülkesi Şili'de başlayan Medel, Universidad Catolica'da gösterdiği performansla Boca Juniors'a transfer oldu. 30 yaşındaki oyuncu, kariyerine sırasıyla İspanya'nın Sevilla ve İngiltere'nin Cardiff City takımlarında devam etti.Geçtiğimiz günlerde Hollandalı yıldız Jeremain Lens'e imza attıran siyah-beyazlıların renklerine bağladığı son isim Gary Medel oldu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da, siyah-beyazlıların yeni transferi Gary Medel için sosyal medya hesabından bir 'hoş geldin' mesajı yayımladı. Şilili oyuncunun transferini yayınladığı bir video ile duyuran Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman da Medel için 'hoş geldin' mesajı yayınladı. Orman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Medel. Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Kariyerinde 2 Copa Amerika şampiyonluğu bulunan Beşiktaş'ın30 yaşındaki yeni transferiGary Medel, 2008 yılında Şili'deyılın futbolcusu seçilmişti. GaryMedel, futbol kariyeri boyuncaTecrübelifutbolcu ortaya koyduğu bu görüntüve sahadaki hırsı nedeniyleolarak anılıyor.Medel, Şili Milli Takımı formasını en fazla giyen 4'üncü futbolcu unvanına da sahip. Gary Medel'in kariyerinde 2 Copa Amerika şampiyonluğu var. Son olarak İnter forması giyen yıldız oyuncu, geçen sezon İtalyan ekibindeİnter'de kendisine şans verilmeyeceğini anladığı için gelen teklifleri değerlendirmeye alan ve Beşiktaş'ın önerisini kabul eden Gary Medel'in,Şili'nin yoksul mahallerinde dünyaya gelen 30 yaşındaki Gary Medel, bir röportajında,ifadelerini kullandı.Beşiktaşyönetimi bir kez daha tüm rakiplerine transfer dersi verdi. Sadece rakiplerinin talip olduğu oyuncuları almakla kalmadı, üstüne üstlük bir de ezeli rakiplerinin teklif ettiği rakamlarınG.Saray'ın çok istediği ama alamadığı'yu bitiren siyah-beyazlılar, F.Bahçe'nin 2.7 milyon euro verdiği'i 2.2 milyon euro'ya aldı.'yi G.Saray, F.Bahçe ve PSG'nin elinden kaptı. G.Saray ve Trabzon'un istediği'i ise yarı fiyatına renklerine kattı.Gary Medel için ödenen 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş bu bölge için yaptığı harcamayı yaklaşık 32 milyon euro'ya getirdi. Beşiktaş, Medel transferiyle 2008-09 sezonundan bu yana stoper bölgesi için yaptığı transfer sayısını'ya çıkardı. Siyah-beyazlı ekip stoper için o dönemden bu yanabonservis ve kiralama bedeli harcamış oldu. Medel, 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlı takımın stoper bölgesi için en yüksek bonservis ödediğioldu.