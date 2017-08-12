 İşte Beşktaş'ın yeni transferinin ilk sözleri – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    İşte Beşktaş'ın yeni transferinin ilk sözleri

    İşte Beşktaş'ın yeni transferinin ilk sözleri

    Beşiktaş, yeni transferi Gary Medel için imza töreni düzenledi.

    İmza töreninde konuşan Gary Medel, başkan Fikret Orman'a teşekkür etti ve şöyle konuştu: "Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Transferimde büyük payı var. Taraftarlara, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Benim için büyük bir transfer. Büyük bir aile büyük bir kulüp. Son iki yıl şampiyon olmuş ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüp. Bu başarıları devam ettirmek için geldim."

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:01
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