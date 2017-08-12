İşte Beşktaş'ın yeni transferinin ilk sözleri

İmza töreninde konuşan Gary Medel, başkan Fikret Orman'a teşekkür etti ve şöyle konuştu: "Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Transferimde büyük payı var. Taraftarlara, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Benim için büyük bir transfer. Büyük bir aile büyük bir kulüp. Son iki yıl şampiyon olmuş ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüp. Bu başarıları devam ettirmek için geldim."