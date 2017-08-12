İşte Beşktaş'ın yeni transferinin ilk sözleri
Beşiktaş, yeni transferi Gary Medel için imza töreni düzenledi.
İmza töreninde konuşan Gary Medel, başkan Fikret Orman'a teşekkür etti ve şöyle konuştu: "Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Transferimde büyük payı var. Taraftarlara, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Benim için büyük bir transfer. Büyük bir aile büyük bir kulüp. Son iki yıl şampiyon olmuş ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüp. Bu başarıları devam ettirmek için geldim."
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:01
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Giuliano coşkusu
Toplam 5
Yorum
I.D.34 6 milyon € iyi bir rakam ben dedim simdi 10 milyon isterler.Cok iyi transfer oldu BRAVO
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Galatasaray'a yeni sponsor
Toplam 3
Yorum
Kartal Adı duyulsun diye sponsor olmuş işte daa
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Gel artık Feghouli
Toplam 2
Yorum
Ertuğrul Bu Cuguhoili gelmese de olur,bu hoça varken,Allah kolaylık versin bizede sabır.
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