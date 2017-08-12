İşte Beşiktaş'ın yeni transferinin ilk sözleri
Beşiktaş, yeni transferi Gary Medel için imza töreni düzenledi.
İmza töreninde konuşan Gary Medel, başkan Fikret Orman'a teşekkür etti ve şöyle konuştu: "Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Transferimde büyük payı var. Taraftarlara, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Benim için büyük bir transfer. Büyük bir aile büyük bir kulüp. Son iki yıl şampiyon olmuş ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüp. Bu başarıları devam ettirmek için geldim."
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:22
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Orman'dan Beşiktaş'a ve kendisine verilen cezaya yorum
Toplam 1
Yorum
katalmedel akıllıca bir yorum
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Fikret Orman'dan flaş transfer yorumu
Toplam 2
Yorum
Aykut a dikkat Pek birşey yaptığı yok. 3.sene rakiplere bakıp herşeyden önce Cl paralarını düşünüp daha iyi transferler yapmalıydı
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Orman'dan flaş 'Melo' yorumu
Toplam 2
Yorum
Ferhat Ja bjk gelen hepsi efendi ama kartlar penaltilart havada ucusuyor hahaha
İşte Beşiktaş'ın yeni transferinin ilk sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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