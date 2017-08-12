 Hedefimiz yine aynı – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Hedefimiz yine aynı

    Hedefimiz yine aynı
    Beşiktaş İkinci Başkanı , bu sezon da şampiyon olacaklarını söyledi. Çebi, "Değerli futbolcular takıma katıldı. Eskiler zaten muhteşemdi. İki senedir şampiyon oldular. Onlar bunu kupayla ispatladılar. Gelen çocuklarımızla hedefimiz şampiyon olmak" dedi.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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