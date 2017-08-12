Hedefimiz yine aynı
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon da şampiyon olacaklarını söyledi. Çebi, "Değerli futbolcular takıma katıldı. Eskiler zaten muhteşemdi. İki senedir şampiyon oldular. Onlar bunu kupayla ispatladılar. Gelen çocuklarımızla hedefimiz şampiyon olmak" dedi.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 45
Yorum
offf kim tutuyor bu adamlari REZALET
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Toplam 32
Yorum
Haddini bil... Sen seni bil sen seni, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni...Partal atma ikide bir.
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Toplam 24
Yorum
Bence Çok iyi trasfer
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