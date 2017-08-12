''Gol atmada doyumsuzum''
“35 yazan kağıdı imzaladım ama hedefim daha çok gol atmak”
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Alvaro Negredo, beIN SPORTS'a özel açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten teklif ilk geldiğinde kabul ettiğini ancak kulübü ile ilgili sürecin uzadığını söyleyen 31 yaşındaki İspanyol forvet, "Buraya gelmek için kararlıydım ve sonuçta çok parlak bir transfer sürecinden sonra buradayım" dedi. Yıldız oyuncu, Beşiktaş'ın özel bir kulüp olduğunu söylerken "Bu ailenin bir parçası olmak ve bu kulübü daha da büyütmek için buradayım. Elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
35'İ GEÇMEK İSTİYORUM
Gol hedefi için de konuşan Alvaro Negredo, "Bana daha önce de böyle bir soru geldi ve bir kağıda 35 gol yazıldı. Ben de 'Tabii ki imzalarım' dedim ama kimse bunun garantisini veremez. Atmak istediğim rakam bunun da üzerinde. Bu konuda doyumsuzum" şeklinde konuştu. Beşiktaş'ın bir başka yıldızı Pepe hakkında da konuşan Negredo, "Onunla birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Çok iyi ve çok güçlü bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ İLE MİLLİ TAKIMA DÖNEBİLİRİM
Negredo, İspanya Milli Takımı'na geri dönmek istediğini söylerken "İspanya'da çok güçlü bir jenerasyon yakaladı. Alttan gelen çok yetenekli gençler var. Eğer milli takıma gidebilirsem bunda Beşiktaş'ın payı çok olacaktır" diye konuştu. Beşiktaş'ın başarısı için savaşacağını belirten 31 yaşındaki yıldız, "Lig başlıyor. Bu sezon da hedefimiz şampiyonluk" ifadesini kullandı.
HESAPLARIM KİLİTLENDİ
Kara Kartal'ın Valencia'dan 2.5 milyon euro vererek aldığı Negredo, transfer sürecini anlattı. 'Come to Beşiktaş' akımını da değerlendiren Negredo "Bu kadar etkili olacağını beklemiyordum. Gelmeden önce de sosyal medya hesaplarım kilitlendi. Ama istenmek çok güzel. Beni ne kadar çok istediklerini gösterdiler" dedi. 2+1 yıllık sözleşme imzalanan yıldız oyuncu senelik 4.2 milyon euro verilecek.
35'İ GEÇMEK İSTİYORUM
Gol hedefi için de konuşan Alvaro Negredo, "Bana daha önce de böyle bir soru geldi ve bir kağıda 35 gol yazıldı. Ben de 'Tabii ki imzalarım' dedim ama kimse bunun garantisini veremez. Atmak istediğim rakam bunun da üzerinde. Bu konuda doyumsuzum" şeklinde konuştu. Beşiktaş'ın bir başka yıldızı Pepe hakkında da konuşan Negredo, "Onunla birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Çok iyi ve çok güçlü bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ İLE MİLLİ TAKIMA DÖNEBİLİRİM
Negredo, İspanya Milli Takımı'na geri dönmek istediğini söylerken "İspanya'da çok güçlü bir jenerasyon yakaladı. Alttan gelen çok yetenekli gençler var. Eğer milli takıma gidebilirsem bunda Beşiktaş'ın payı çok olacaktır" diye konuştu. Beşiktaş'ın başarısı için savaşacağını belirten 31 yaşındaki yıldız, "Lig başlıyor. Bu sezon da hedefimiz şampiyonluk" ifadesini kullandı.
HESAPLARIM KİLİTLENDİ
Kara Kartal'ın Valencia'dan 2.5 milyon euro vererek aldığı Negredo, transfer sürecini anlattı. 'Come to Beşiktaş' akımını da değerlendiren Negredo "Bu kadar etkili olacağını beklemiyordum. Gelmeden önce de sosyal medya hesaplarım kilitlendi. Ama istenmek çok güzel. Beni ne kadar çok istediklerini gösterdiler" dedi. 2+1 yıllık sözleşme imzalanan yıldız oyuncu senelik 4.2 milyon euro verilecek.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:53
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Bence Çok iyi trasfer
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