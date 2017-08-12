Fikret Orman'dan flaş transfer yorumu
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Medel'in imza töreni sırasında gelen transfer sorusuna "Enteresan şeyler olabilir" dedi ve şöyle konuştu:
"Beşiktaş'ta transfer bitmez. Devre arası olabilir, şimdi olabilir. Bizim için enteresan şeyler olabilir. Biraz satış yapacağız, stratejimiz bu" Orman ayrıca Beşiktaş'a transferi gündemde olan Domajoj Vida'yla ilgili gelen soruya ise "Bu nazik soruya teşekkür eder, saygılarımı sunarım" diyerek cevapladı.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:48
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Giuliano coşkusu
Toplam 5
Yorum
I.D.34 6 milyon € iyi bir rakam ben dedim simdi 10 milyon isterler.Cok iyi transfer oldu BRAVO
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Galatasaray'a yeni sponsor
Toplam 3
Yorum
Kartal Adı duyulsun diye sponsor olmuş işte daa
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Gel artık Feghouli
Toplam 2
Yorum
Ertuğrul Bu Cuguhoili gelmese de olur,bu hoça varken,Allah kolaylık versin bizede sabır.
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