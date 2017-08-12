Fikret Orman'dan flaş transfer yorumu

"Beşiktaş'ta transfer bitmez. Devre arası olabilir, şimdi olabilir. Bizim için enteresan şeyler olabilir. Biraz satış yapacağız, stratejimiz bu" Orman ayrıca Beşiktaş'a transferi gündemde olan Domajoj Vida'yla ilgili gelen soruya ise "Bu nazik soruya teşekkür eder, saygılarımı sunarım" diyerek cevapladı.