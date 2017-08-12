 Fikret Orman'dan flaş transfer yorumu – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Fikret Orman'dan flaş transfer yorumu

    Fikret Orman'dan flaş transfer yorumu

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Medel'in imza töreni sırasında gelen transfer sorusuna "Enteresan şeyler olabilir" dedi ve şöyle konuştu:

    "Beşiktaş'ta transfer bitmez. Devre arası olabilir, şimdi olabilir. Bizim için enteresan şeyler olabilir. Biraz satış yapacağız, stratejimiz bu" Orman ayrıca Beşiktaş'a transferi gündemde olan Domajoj Vida'yla ilgili gelen soruya ise "Bu nazik soruya teşekkür eder, saygılarımı sunarım" diyerek cevapladı.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:48
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