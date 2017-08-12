 Cüneyt Çakır’ın Beşiktaş maçları – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    ’ın maçları

    Cüneyt Çakır’ın Beşiktaş maçları
    'ın pazar günü oynayacağı Antalyaspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır, kariyerinde siyah-beyazlıların 38 karşılaşmasında düdük çaldı. Beşiktaş, bu maçlarda 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Siyah- beyazlılar bu karşılaşmalarda 91 sarı ve 7 kırmızı kart görürken rakip takımlar ise 102 sarı ve 5 kırmızı kart gördü.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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