"Bu ikiliden korkun"
Beşiktaş'ın yeni transferi Gary Medel, sosyal medyadan Portekizli yıldız Pepe ile fotoğrafını paylaştı.
Yıldız futbolcu yaptığı paylaşıma; "Bu ikiliden korkun!" mesajını ekledi.
Gary Medel'in bu paylaşımı sosyal medyadan Siyah Beyazlı taraftarların büyük beğenisini topladı.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:21
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Fikret Orman'dan flaş transfer yorumu
Toplam 7
Yorum
Fiko Son 2 senedir FB ve gs kötü durumda olduğundan ve tff yi de arkasına alarak hakem desteğiyle şampiyon yaptılar ama bu sene yedirmezler hacı
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Giuliano Ülker Stadyumu'nu gezdi
Toplam 3
Yorum
hep eziklik trabzon fenerle çarpıştıkça EZİLİYOR bu inat neden..
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Fenerbahçe Giuliano transferini resmen açıkladı
Toplam 13
Yorum
61 GÖRDÜNÜZMÜ DÜNYA KAÇ BUCAK FENERBAHÇE İLE UĞRAŞILMAZ YERİN DİBİNE BATTINIZ MEHMET EKİCİ TIRASFERİNDEDE BATTINIZ AKILLANDINIZMI
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