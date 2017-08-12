Beşiktaş'tan forma rekoru
Beşiktaş yeni sezon formaları, bir ayda 100 bin satış rakamına ulaştı.
Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak amblemine üçüncü yıldızı ekleyen Beşiktaş, şu ana kadar yeni sezon formalarında 100 bin satış rakamına ulaşarak rekor kırdı.
Çubuklu, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı modelde, 12 Temmuz'da satışa çıkarılan yeni sezon formalarına Beşiktaş taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Bir aylık süre içinde 100 bin formanın satıldığı belirtildi.
Beşiktaş Kulübünün Kartal Yuvası mağazalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican, bir aylık süre içinde gerçekleştirilen forma satış rakamının bir rekor olduğunu söyledi.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:31
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10 milyon euro
Toplam 18
Yorum
gs verilecek olan paraya yazık hemde arda için arda gelirse stadı yönetim doldurur artık
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Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Toplam 3
Yorum
Yasama Yeter artık! Nedir bu Selçuk düşmanlığı? Çocuk ağzını açmıyor elinden geldiği kadar mücadele ediyor. Birde Hakan varını yoğunu ortaya koyan.
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‘Robin gidecek’
Toplam 6
Yorum
fvb satın gitsin işi bitik bunun reflexleri çok kötü yakından izledim hollanda liginde rahat oynar oranın futbolu farklı enes bile çok gol attı
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