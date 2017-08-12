 Beşiktaş'tan forma rekoru – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'tan forma rekoru

    Beşiktaş'tan forma rekoru

    Beşiktaş yeni sezon formaları, bir ayda 100 bin satış rakamına ulaştı.

    Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak amblemine üçüncü yıldızı ekleyen Beşiktaş, şu ana kadar yeni sezon formalarında 100 bin satış rakamına ulaşarak rekor kırdı.

    Çubuklu, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı modelde, 12 Temmuz'da satışa çıkarılan yeni sezon formalarına Beşiktaş taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Bir aylık süre içinde 100 bin formanın satıldığı belirtildi.

    Beşiktaş Kulübünün Kartal Yuvası mağazalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican, bir aylık süre içinde gerçekleştirilen forma satış rakamının bir rekor olduğunu söyledi.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:31
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