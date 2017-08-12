Beşiktaş'ın 'Pitbull'undan 'Melo' yorumu
Beşiktaş'ın 'Pitbull' lakaplı yeni transferi Medel, Galatasaray'ın 'Pitbull' lakaplı eski oyuncusu Melo'yla ilgili olarak yorumda bulundu.
Beşitaş'ın imza töreni düzenlediği Gary Medel, kendisine yöneltilen 'Melo' sorusuna "Onun başarısının üzerine çıkmak istiyorum" dedi ve şöyle konuştu:
"Felipe Melo eski takım arkadaşım, güzel günler yaşadık, kendisine saygım var. İyi bir oyuncu. O'nun burada bıraktığı başarıların üstüne çıkmak, arkamda güzel izler bırakmak istiyorum"
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:24
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Gel artık Feghouli
Toplam 6
Yorum
1905gs Bu saatten sonra Allah aşkına gelmesin bir de yıllık 3.8 milyon€ alıcak
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Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Toplam 6
Yorum
Gitmeli Selçuk kardeş top oynamıyorsun
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F.Bahçe'den flaş Giuliano açıklaması
Toplam 3
Yorum
Nevzat Biz Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkmış bir Kulüp ve Taraftarız. Fenerbahçe = Cumhuriyet gerisi teferruat. Takmayın kafanıza. FB geliyor
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