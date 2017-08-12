Beşiktaş'ın 'Pitbull'u Medel'den 'Melo' yorumu
Beşiktaş'ın 'Pitbull' lakaplı yeni transferi Medel, Galatasaray'ın 'Pitbull' lakaplı eski oyuncusu Melo'yla ilgili olarak yorumda bulundu.
Beşitaş'ın imza töreni düzenlediği Gary Medel, kendisine yöneltilen 'Melo' sorusuna "Onun başarısının üzerine çıkmak istiyorum" dedi ve şöyle konuştu: "Melo'ya saygım var, iyi bir oyuncu kendisi. Onun başarılarının üzerine çıkmak istiyorum"
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:27
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Giuliano coşkusu
Toplam 5
Yorum
I.D.34 6 milyon € iyi bir rakam ben dedim simdi 10 milyon isterler.Cok iyi transfer oldu BRAVO
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Galatasaray'a yeni sponsor
Toplam 3
Yorum
Kartal Adı duyulsun diye sponsor olmuş işte daa
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Gel artık Feghouli
Toplam 2
Yorum
Ertuğrul Bu Cuguhoili gelmese de olur,bu hoça varken,Allah kolaylık versin bizede sabır.
Beşiktaş'ın 'Pitbull'u Medel'den 'Melo' yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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