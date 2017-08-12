Beşiktaş'ın 'Pitbull'u Medel'den 'Melo' yorumu

Beşitaş'ın imza töreni düzenlediği Gary Medel, kendisine yöneltilen 'Melo' sorusuna "Onun başarısının üzerine çıkmak istiyorum" dedi ve şöyle konuştu: "Melo'ya saygım var, iyi bir oyuncu kendisi. Onun başarılarının üzerine çıkmak istiyorum"