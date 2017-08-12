 Beşiktaş'ın 'Pitbull'u Medel'den 'Melo' yorumu – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'ın 'Pitbull'u Medel'den 'Melo' yorumu

    Beşiktaş'ın 'Pitbull'u Medel'den 'Melo' yorumu

    Beşiktaş'ın 'Pitbull' lakaplı yeni transferi Medel, Galatasaray'ın 'Pitbull' lakaplı eski oyuncusu Melo'yla ilgili olarak yorumda bulundu.

    Beşitaş'ın imza töreni düzenlediği Gary Medel, kendisine yöneltilen 'Melo' sorusuna "Onun başarısının üzerine çıkmak istiyorum" dedi ve şöyle konuştu: "Melo'ya saygım var, iyi bir oyuncu kendisi. Onun başarılarının üzerine çıkmak istiyorum"

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:27
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