Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Gary Medel ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a açıkladı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Gary Alexis Medel Soto'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan dün özel uçakla İstanbul'a getirilen Gary Medel'in, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.
Şili Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, stoper ve ön libero mevkilerinde oynuyor.
Medel, son 3 sezon formasını giydiği Inter'de toplam 91 lig maçına çıkarken, 1 gol attı.
Siyah-beyazlı kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:25
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Kapı gibi sözleşme
Toplam 2
Yorum
cihanfx maaşı 150 tl den 500TL ye yükselmiş dalgamı geçiyorsunuz bu para istanbulda ev kiralamasına bile yetmez saçmalık
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Galatasaray'a yeni sponsor
Toplam 1
Yorum
fluo fluo neymiş ya, ilk defa duyuyorum ismini. böyle bir firma mı varmış
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10 milyon euro
Toplam 5
Yorum
taraftar adına konuşamazsın ben kendi adıma kuruş vermem yani.
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