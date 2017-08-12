Beşiktaş para bastı!
Siyah-beyazlı takım 2016-17 sezonunda 23 galibiyet, 8 beraberlik sonunda toplam 106.5 Milyon TL havuz geliri elde etti. (Önceki sezon 25 galibiyet ve 4 beraberlikle ligi 79 puanla tamamlamış ve toplamda 92.500.000 TL almıştı. Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig'de dağıtılan toplam 988.275.000 TL'lık havuz gelirinin %10.8'ini elde etti. 2014-15 sezonunu 3. olarak tamamlayan Kara Kartal, o sezon havuzdan 69.260.000 TL gelir elde etmişti. Buna göre Beşiktaş'ın son üç yılda havuz gelirleri %26.5 artış kaydetmişti. Kartal bu sezon da aynı başarıyı elde ederse toplam 156.9 milyon TL gelir elde edecek. TFF galibiyet primlerini 2.2 milyon TL'ye çıkardı.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:54
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