 Beşiktaş para bastı! – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    para bastı!

    Beşiktaş para bastı!
    Siyah-beyazlı takım 2016-17 sezonunda 23 galibiyet, 8 beraberlik sonunda toplam 106.5 Milyon TL havuz geliri elde etti. (Önceki sezon 25 galibiyet ve 4 beraberlikle ligi 79 puanla tamamlamış ve toplamda 92.500.000 TL almıştı. , geçen sezon Süper Lig'de dağıtılan toplam 988.275.000 TL'lık havuz gelirinin %10.8'ini elde etti. 2014-15 sezonunu 3. olarak tamamlayan Kara Kartal, o sezon havuzdan 69.260.000 TL gelir elde etmişti. Buna göre Beşiktaş'ın son üç yılda havuz gelirleri %26.5 artış kaydetmişti. Kartal bu sezon da aynı başarıyı elde ederse toplam 156.9 milyon TL gelir elde edecek. TFF galibiyet primlerini 2.2 milyon TL'ye çıkardı.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:54
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