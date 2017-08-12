Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Gary Medel de katıldı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas ve taktik çalışmalar yaptı. Antrenman tam sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaşlı oyuncular, çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Siyah-beyazlı takım ile Antalyaspor arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:45
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Fikret Orman'dan flaş transfer yorumu
Toplam 7
Yorum
Fiko Son 2 senedir FB ve gs kötü durumda olduğundan ve tff yi de arkasına alarak hakem desteğiyle şampiyon yaptılar ama bu sene yedirmezler hacı
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Giuliano Ülker Stadyumu'nu gezdi
Toplam 3
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hep eziklik trabzon fenerle çarpıştıkça EZİLİYOR bu inat neden..
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Fenerbahçe Giuliano transferini resmen açıkladı
Toplam 13
Yorum
61 GÖRDÜNÜZMÜ DÜNYA KAÇ BUCAK FENERBAHÇE İLE UĞRAŞILMAZ YERİN DİBİNE BATTINIZ MEHMET EKİCİ TIRASFERİNDEDE BATTINIZ AKILLANDINIZMI
Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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