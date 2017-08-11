 Transferde mutlu son – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Transferde mutlu son

    Transferde mutlu son

    Beşiktaş, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen Şilili milli futbolcu Gary Alexis Medel Soto'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Gary Alexis Medel Soto'nun transferi konusunda kulübü Inter ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.



    Şili Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, stoper ve ön libero mevkilerinde oynuyor.

    Medel, son 3 sezon formasını giydiği Inter'de toplam 91 lig maçına çıkarken, 1 gol attı.

    VİDEODA NOAH SÜRPRİZİ

    Beşiktaş, transferini 'Come to Beşiktaş' videosuyla duyurdu. Videoda, Atiba'nın minik oğlu Noah'ın yer alması dikkatlerden kaçmadı.



    GARY MEDEL YOLA ÇIKTI
    Beşiktaş'ın Inter'den transferi Gary Medel yola çıktı. Yöneticilerle birlikte özel uçakla İstanbul'a gelecek olan Şili'li futbolcu siyah-beyazlı taraftarlara "I'm coming to Beşiktaş" (Beşiktaş'a geliyorum) mesajını gönderdi.

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:12
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