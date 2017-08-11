 Talisca’nın lisansı çıktı – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Talisca’nın lisansı çıktı

    Talisca’nın lisansı çıktı
    Beşiktaş, 'nın lisans sorununu çözdü. FIFA'ya yapılan itirazın ardından karar mercii durumuna geçen TFF, dün öğleden sonra Talisca'nın geçici lisansını çıkardı. Sambacı, Şenol Güneş uygun görürse pazar günü sahada olacak.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:16
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