 Tahkim Kurulu kararları açıklandı – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Tahkim Kurulu kararları açıklandı

    Tahkim Kurulu kararları açıklandı

    Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın 1 maç seyircisiz oynama ve Fikret Orman'ın hak mahrumiyeti cezasını onadı

    TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

    TFF Tahkim Kurulu 11 Ağustos 2017 günlü (38) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

    E.2017/321 - K.2017/312

    Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, kulüp ve kulüp başkanı Fikret Orman hakkındaki PFDK'nın 10.08.2017 tarih ve E.2017-2018/2 - K.2017-2018/2 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

    - Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

    - Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. kulüp başkanı Fikret Orman'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

    Karar verilmiştir.

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:19
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