Tahkim Kurulu kararları açıklandı
Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın 1 maç seyircisiz oynama ve Fikret Orman'ın hak mahrumiyeti cezasını onadı
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
TFF Tahkim Kurulu 11 Ağustos 2017 günlü (38) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
E.2017/321 - K.2017/312
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, kulüp ve kulüp başkanı Fikret Orman hakkındaki PFDK'nın 10.08.2017 tarih ve E.2017-2018/2 - K.2017-2018/2 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,
- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. kulüp başkanı Fikret Orman'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:19
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Fenerbahçe'den taraftarlara mesaj
Toplam 6
Yorum
pirlo Asıl protesto yapmazsak sıkıntı biz zaten her futbolcumuzu bağrımıza basarız ama onlar da armanın hakkını versinler çok şey istemiyoruz
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Resmi açıklama geldi
Toplam 30
Yorum
Barzinho Senol hocanın konya macında gordugu acık ayyuka cıktı ve medel geldı.Vida nın gelısıyle tas gıbı savunma hattı olucak 8,5 hucumcu :D
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Burak Yılmaz 1.919 gün sonra...
Toplam 5
Yorum
SSS İLERİYE BAKALIM ARTIK.MAZİYLE UĞRAŞMAYALIM
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