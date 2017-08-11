Samsun Valiliği'nden pankart açıklaması

Samsun Valiliği, Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçında stada alınmayan afişlerle ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



06.08.2017 günü ilimiz Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş A.Ş ile Atiker Konyaspor futbol takımları arasındaki müsabakada uygulanacak tedbirlerle ilgili olarak;

21.07.2017 günü gerçekleştirilen T.F.F. Toplantısında,

27.07.2017 günü gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısında,

06.08.2017 günü gerçekleştirilen Müsabaka Öncesi Eşgüdüm Toplantısında,

"Stadyum içerisinde pankart asma da dahil her türlü etkinlik için hazırlıkların 48 saat öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlileri nezaretinde gerçekleştirilmesine, hazırlık sonrasında yapılan kontrolde değişiklik öngörülmesi halinde tüm hazırlıkların müsabakadan 24 saat önce sonlandırılmasına, bu süre sonunda yapılacak müracaatların değerlendirmeye alınmayacağına" dair alınan prensip karar gereği, müsabakaya 24 saat kaldığı andan itibaren içeriğine bakılmaksızın hiçbir pankart stadyum içerisine alınmamıştır. Bu nedenle sosyal medyada bahsi geçen " Yaşa Mustafa Kemal Paşa" ibareli afişin içeri alınmaması ile ilgili herhangi bir kasıt söz konusu olmayıp, yukarıda belirtilen şekilde işlem yürütülmüştür. Aksi hareket edenlerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, haklarında adli ve idari işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.