 Sahibinden satılık Matej – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Sahibinden satılık Matej

    Sahibinden satılık Matej
    Geçen sezon devre arasında 4.2 milyon euro'ya satın alınan 'in kaderi belli oldu. Yönetim, Bundesliga'dan gelen iki kiralama teklifini reddederken Hırvat stoperin 4 milyon euro bonservisle satılması kararı alındı.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:13
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