PFDK ceza yağdırdı!
Disiplin Kurulu, Konyaspor mücadelesinde çıkan olaylar nedeniyle Beşiktaş’a 1 maç, Konya’ya 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi!
100 BİN TL DE PARA CEZASI
Tahkim Kurulu, PFDK'nın verdiği 1 maç seyircisiz oynama cezasını onarsa; Beşiktaş, Vodafone Park'ta pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı maça seyircisinden yoksun olarak çıkacak. Bu arada siyah-beyazlılara taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle ayrıca 100 bin TL de para cezası verildi.
BAŞKAN ORMAN'A 45 GÜN
PFDK, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Başkan Orman, PFDK'nın Beşiktaş'a ceza vermesi durumunda dünyayı ayağa kaldıracağını iddia etmiş ve siyah-beyazlı kulübün ceza almaması gerektiğini dile getirmişti. Kurul, Başkan Fikret Orman'a ayrıca 30 bin TL de para cezası kesti.
AÇIKLAMA DAHA SONRA!
Beşiktaş kulübü, cezalarla ilgili açıklamayı daha sonra yapacağını duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda, "PFDK'nın Süper Kupa maçında yaşananlar nedeniyle kulübümüz ve Başkanımız Fikret Orman ile alakalı verilen 'haksız' kararlarla ilgili açıklama, yasal süreç sonuçlandıktan sonra yapılacaktır" denildi.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:12
-
Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
-
Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
-
Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
PFDK ceza yağdırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.