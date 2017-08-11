 PFDK ceza yağdırdı! – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    ceza yağdırdı!

    PFDK ceza yağdırdı!

    Disiplin Kurulu, mücadelesinde çıkan olaylar nedeniyle ’a 1 maç, Konya’ya 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi!

    Süper Kupa'da ile arasında oynanan maçta çıkan olayların faturası kesildi. Temsilci raporlarını incelemeye alan 'nın sahaya giren ve rakip futbolcular ile güvenlik görevlilerine fiziksel temasta bulunmaya teşebbüs eden Konyaspor taraftarından dolayı, yeşilbeyazlı kulübe 5 maç seyircisiz oynama + 350 bin TL para cezası verdi. Beşiktaş kulübü de cezadan nasibinin aldı ve 1 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı.

    100 BİN TL DE PARA CEZASI
    Tahkim Kurulu, PFDK'nın verdiği 1 maç seyircisiz oynama cezasını onarsa; Beşiktaş, Vodafone Park'ta pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı maça seyircisinden yoksun olarak çıkacak. Bu arada siyah-beyazlılara taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle ayrıca 100 bin TL de para cezası verildi.

    BAŞKAN ORMAN'A 45 GÜN
    PFDK, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Başkan Orman, PFDK'nın Beşiktaş'a ceza vermesi durumunda dünyayı ayağa kaldıracağını iddia etmiş ve siyah-beyazlı kulübün ceza almaması gerektiğini dile getirmişti. Kurul, Başkan Fikret Orman'a ayrıca 30 bin TL de para cezası kesti.

    AÇIKLAMA DAHA SONRA!
    Beşiktaş kulübü, cezalarla ilgili açıklamayı daha sonra yapacağını duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda, "PFDK'nın Süper Kupa maçında yaşananlar nedeniyle kulübümüz ve Başkanımız Fikret Orman ile alakalı verilen 'haksız' kararlarla ilgili açıklama, yasal süreç sonuçlandıktan sonra yapılacaktır" denildi.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:12
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