Orman'dan Medel'e 'hoş geldin' mesajı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlıların yeni transferi Gary Medel için sosyal medya hesabından bir 'hoş geldin' mesajı yayımladı.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:22
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City’den indirim
Toplam 8
Yorum
ttttttttttt kendisini 24 25 li yaşlarda zannediyor galiba bonservisinde indirim hiç birşey ifade etmez. gs bu oyuncuya 30 lu yaşlarageldiginihatırlatma
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Giuliano heyecanı
Toplam 22
Yorum
MALİ1907 AVRUPADA YOKSA BENCE BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜLMELİ
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''Amaçları huzuru bozmak''
Toplam 34
Yorum
fassolig passoligi neden cikardiniz? passolig verirken TC kimlik numarasini isteyip, buna ragmen olay cikaranlari bulamiyosaniz hata sizde,.
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