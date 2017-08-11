 Orman'dan Medel'e 'hoş geldin' mesajı – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Orman'dan 'e 'hoş geldin' mesajı

    Orman'dan Medel'e 'hoş geldin' mesajı

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlıların yeni transferi Gary için sosyal medya hesabından bir 'hoş geldin' mesajı yayımladı.

    Kartal, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Jeremain Lens'e imza attıran siyah-beyazlıların renklerine bağladığı son isim ise oldu. Şilili oyuncunun transferini yayınladığı bir video ile duyuran Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman da Medel için 'hoş geldin' mesajı yayınladı. Orman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Medel. Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    Ailemize hoş geldin Medel.Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun.

    @forman1903'in paylaştığı bir gönderi ()

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Orman'dan Medel'e 'hoş geldin' mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.