Negredo iddialı konuştu
Beşiktaş'ın yeni transferi Alvaro Negredo, gol konusunda doyumsuz olduğunu belirterek '35 golden fazlasını atmak isterim' dedi.
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Alvaro Negredo çarpıcı açıklamalar yaptı.
Yayıncı kuruluşa mülakat veren 32 yaşındaki yıldız, sezon sonunda toplam kaç gol atacağıyla ilgili soruyu "Bana daha önce de böyle bir soru geldi ve bir kağıda 35 gol yazıldı. Ben de 'Tabi ki imzalarım dedim' ama kimse bunun garantisini veremez. Atmak istediğim rakam bunun da üzerinde. Bu konuda doyumsuzum" şeklinde konuştu." diyerek yanıtladı.
Fenomen haline gelen 'Come to Beşiktaş' sloganı hakkında görüş bildiren Negredo, "Bu kadar etkili olacağını beklemiyordum. Gelmeden önce de sosyal medya hesaplarım kilitlendi. Ama istenmek çok güzel. Beni ne kadar çok istediklerini gösterdiler" ifadelerini kullandı.
İspanyol forvet, Milli Takımda oynama isteğini dile getirerek, "İspanya'da çok güçlü bir jenerasyon yakaladı. Alttan gelen çok yetenekli gençler var. Milli takımda oynama eğer gidebilirsem bunda Beşiktaş'ın payı çok olacaktır." biçiminde konuştu.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:31
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Soldado ile 2+1 yıllık sözleşme
Toplam 11
Yorum
pirlo Ligde 25 gole doğrudan katkı yaparsa (gol veya asist) şampiyonluk gelebilir İnşallah
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Fenerbahçe resmen duyurdu
Toplam 32
Yorum
pirlo mancini saolsun yoksa bu adamı ancak 15 milyona falan alırdık hayırlı olsun 10 numara izlemeyi özlemiştik
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Samsun Valiliği'nden pankart açıklaması
Toplam 3
Yorum
KILIF ARAMA YEDİĞİN HALTA KILIF ARAMA SAYIN VALİ...ATATÜRK'Ü BU MİLLETİN NE AKLINDAN NE DE YÜREĞİNDEN SÖKEMEZSİNİZ..
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