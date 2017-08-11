Negredo iddialı konuştu

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Alvaro Negredo çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yayıncı kuruluşa mülakat veren 32 yaşındaki yıldız, sezon sonunda toplam kaç gol atacağıyla ilgili soruyu "Bana daha önce de böyle bir soru geldi ve bir kağıda 35 gol yazıldı. Ben de 'Tabi ki imzalarım dedim' ama kimse bunun garantisini veremez. Atmak istediğim rakam bunun da üzerinde. Bu konuda doyumsuzum" şeklinde konuştu." diyerek yanıtladı.

Fenomen haline gelen 'Come to Beşiktaş' sloganı hakkında görüş bildiren Negredo, "Bu kadar etkili olacağını beklemiyordum. Gelmeden önce de sosyal medya hesaplarım kilitlendi. Ama istenmek çok güzel. Beni ne kadar çok istediklerini gösterdiler" ifadelerini kullandı.

İspanyol forvet, Milli Takımda oynama isteğini dile getirerek, "İspanya'da çok güçlü bir jenerasyon yakaladı. Alttan gelen çok yetenekli gençler var. Milli takımda oynama eğer gidebilirsem bunda Beşiktaş'ın payı çok olacaktır." biçiminde konuştu.