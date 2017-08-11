 Medel Beşiktaş'ta! – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Medel Beşiktaş'ta!

    Medel Beşiktaş'ta!

    Şilili stoper sözünü tuttu, imzaya geliyor. İnter’in 30 yaşındaki stoperi Medel bugün İstanbul’da olacak. Şilili için 2.5 milyon euro bonservis bedeli 4 eşit taksitte iki sene içinde ödenecek.

    Pepe, Negredo ve Lens gibi yıldızları alarak yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, Gary Medel'i de renklerine bağladı... Siyah-beyazlı yönetim, uzun süredir sürdürdüğü stoper arayışlarını mutlu sonla noktaladı ve İnter'in 30 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Gary Medel'le her konuda anlaşmaya vardı. Şilili yıldızın, bugün yönetici Umut Güner'le birlikte İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrolünden geçeceği, ardından da resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi. Yönetici Umut Güner, önceki gün Milano'ya giderek daha önceden söz kestiği Medel ile son görüşmesini yaptı.

    SENELİK 2.3 MİLYON EURO ALACAK
    Şilili oyuncuyla el sıkışan Güner, ardından İnter kulübü yetkilileriyle masaya oturdu. Medel için ilk olarak 5 milyon euro talep eden, ardından rakamı 4 milyon euro'ya indiren İtalyan ekibi; son olarak 2.5 milyon euro'luk teklife 'tamam' dedi. Bu rakam 4 eşit taksitte iki sene içerisinde ödenecek. 3 yıllık anlaşmaya imza atacak olan Medel senelik 2.3 milyon euro alacak. Öte yandan siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Domagoj Vida'yı da ocak ayında kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

    İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YENİ STOPERİ GARY MEDEL... | İZLEYİN

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:40
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