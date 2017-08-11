Medel Beşiktaş'ta!
Şilili stoper sözünü tuttu, imzaya geliyor. İnter’in 30 yaşındaki stoperi Medel bugün İstanbul’da olacak. Şilili için 2.5 milyon euro bonservis bedeli 4 eşit taksitte iki sene içinde ödenecek.
SENELİK 2.3 MİLYON EURO ALACAK
Şilili oyuncuyla el sıkışan Güner, ardından İnter kulübü yetkilileriyle masaya oturdu. Medel için ilk olarak 5 milyon euro talep eden, ardından rakamı 4 milyon euro'ya indiren İtalyan ekibi; son olarak 2.5 milyon euro'luk teklife 'tamam' dedi. Bu rakam 4 eşit taksitte iki sene içerisinde ödenecek. 3 yıllık anlaşmaya imza atacak olan Medel senelik 2.3 milyon euro alacak. Öte yandan siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Domagoj Vida'yı da ocak ayında kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YENİ STOPERİ GARY MEDEL... | İZLEYİN
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:40
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
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