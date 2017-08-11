Gary Medel İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi Medel İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın İnter'den kadrosuna kattığı Şilili stoper Gary Medel, bu akşam İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Medel, Beşiktaşlı yöneticilerle birlikte özel bir uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. Bir grup taraftarın karşıladığı Şilili oyuncu, yoğun sevgi gösterileri arasında havalimanından ayrıldı.
Medel'in yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
Şili Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, son 3 sezon formasını giydiği Inter'de toplam 91 lig maçına çıkarken, 1 gol attı.
BORSAYA BİLDİRİLDİ
Beşiktaş, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen Şilili milli futbolcu Gary Alexis Medel Soto'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Gary Alexis Medel Soto'nun transferi konusunda kulübü Inter ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Şili Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, stoper ve ön libero mevkilerinde oynuyor.
Medel, son 3 sezon formasını giydiği Inter'de toplam 91 lig maçına çıkarken, 1 gol attı.
VİDEODA NOAH SÜRPRİZİ
Beşiktaş, Gary Medel transferini 'Come to Beşiktaş' videosuyla duyurdu. Videoda, Atiba'nın minik oğlu Noah'ın yer alması dikkatlerden kaçmadı.
GARY MEDEL YOLA ÇIKTI
Beşiktaş'ın Inter'den transferi Gary Medel yola çıktı. Yöneticilerle birlikte özel uçakla İstanbul'a gelecek olan Şili'li futbolcu siyah-beyazlı taraftarlara "I'm coming to Beşiktaş" (Beşiktaş'a geliyorum) mesajını gönderdi.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:16
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Stoch'tan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
nejat olgun bir aykutzede kurbanı futbolcu daha aramızdan ayrılıyor.
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Gary Medel İstanbul'da
Toplam 43
Yorum
duayen neye benzettiğin belli 2 senedir kartalın size gösterdiği şey o :))
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M.Başakşehir - Bursaspor | CANLI ANLATIM
Toplam 1
Yorum
mehmetaliyıldız Süper Lig başlıyor. cüneyt deniz alper hüseyin fırat yunus bülent tolga halis isim halis ama niyetler? Serdar Titaya çelme takıyor ellerini kaldırıyor Serdar Titayı itiyor ellerini kaldırıyor. Hakem serdara itibar ediyor. Yunus FBli oyunculara kaşlarını çatıyor diğerlerine kart gösteriyor rıza hoca kenarda çıldırıyor. 8. dakikada adem büyük düşürüldü avantaj olmasın diye faul verilmedi daha sonra adem yine düşürüldü top babelde kaldı avantaj kuralı uygulanması gerekiyordu avantaj olmasın diye fa
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