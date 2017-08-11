Fikret Orman'a soruşturma şoku!

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan maçta çıkan olaylar ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Beşiktaş'a da ceza verilmesi durumunda dünyayı ayağa kaldıracağını açıklamıştı.

Yeni transfer Lens'in imza töreni sonrası Süper Kupa mücadelesinde çıkan olaylar hakkında konuşan Orman, "Bizim taraftarımızın üzerine oradan eşyalar atıldı, onursal başkanımıza küfredildi. Çıkış tarafı Beşiktaş kulübünden olmamıştır. Ceza verilecekmiş keşke daha evvel verilseydi iş buralara gelmezdi. Ceza benim işim değil. Burada bir ceza verilir de Beşiktaş işin içine sokulursa dünyayı ayağa kaldırırım. UEFA ile ilgili sinirim ve kavgam bitmedi. Umarım aynı hataya TFF düşmez" demişti.

Sabah'ta yer alan habere göre Fikret Orman'ın açıklaması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Basın da yer alan haberleri ihbar kabul eden İstanbul Spor Savcılığı, Orman hakkında "6222 Spor'da Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" çerçevesinde soruşturma başlattı. Soruşturmanın Savcı Asım Ekren tarafından söz konusu kanunun 22. Maddesine muhalefet edildiği gerekçesiyle başlatıldığı öğrenildi.



KANUN NE DİYOR?

İlgili kanunun "Şiddete neden olabilecek açıklamalar" başlıklı 22. Maddesinde, "Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişilere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, beş bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin spor kulübü veya federasyon yöneticileri tarafından işlenmesi halinde, birinci fıkra hükmüne göre verilecek ceza beş katına kadar artırılır. Birinci fıkra kapsamına giren fiilleri işleyen kişiler, ayrıca idari tedbir olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanır. Bu yasak, kararın verildiği tarihten itibaren üç ay süreyle uygulanır" ifadeleri yer alıyor. Fikret Orman hakkında 3 aylık geçici seyirden men cezasının da gündeme gelebileceği öğrenildi. Bilindiği gibi seyirden men kararı savcılıkça veriliyor. Soruşturmaya konu kanun maddesinde de men düzenlemesi yeralıyor.

Beşiktaş, Konyaspor maçında yaşanan olaylarla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Maçtaki olaylar Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturuluyor.