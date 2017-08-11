 Fikret Orman basın toplantısı düzenleyecek – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    basın toplantısı düzenleyecek

    Fikret Orman basın toplantısı düzenleyecek

    Başkanı , bugün saat 18.00'de gündemdeki olayları değerlendireceği bir basın toplantısı düzenleyecek.

    Vodafone Park'ta düzenlenecek olan basın toplantısında, Orman'ın Süper Kupa'da yaşanan olaylar nedeniyle 'ın aldığı 1 maçlık seyircisiz oynama cezasına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:58
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