Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı.
Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar ve tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın akşam saat 19.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:49
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Vagner Love'dan 30 gol sözü
Toplam 2
Yorum
N0_Name Gomis yerine bunu alsaydık keşke. Gs oyun tarzına Love daha yatkın sanki. Tarz dediğim topu eveleyip gevelemek yani Love daha çok gol atardı
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Kartal’dan 4.7 milyon TL kar
Toplam 6
Yorum
Gerçek 30 verip 1 almiyoruz. Bu dogru yolda oldugumuzu gosteriyor. Besiktas'a nice kârli gelecek seneler diliyorum...
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Vagner Love'dan 30 gol sözü
Toplam 2
Yorum
gs4ever 20 si penalti olursa mümkündür :))
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