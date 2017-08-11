Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.



Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı.



Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar ve tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın akşam saat 19.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.