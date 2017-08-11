Beşiktaş, Antalyaspor'a hazırlanıyor
Süper Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda top kontrolü ve pas çalışması yapan futbolcuların yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladıkları aktarıldı.
Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:59
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
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