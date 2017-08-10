 Talisca’ya geçici lisans – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    ’ya geçici lisans

    <a href="/index/talisca?id=6ece4a97-5de1-43cd-a7ff-a657524dd077" class="" rel="tag">Talisca</a>’ya geçici lisans

    Siyah-beyazlılara, ’nın bonservisi için başvuruda bulunduğu FIFA’dan olumlu yanıt geldi. TFF’ye başvuran Kartal’a Sambacı için geçici lisans çıkarılacak

    Beşiktaş ile Benfica arasındaki lisans sorunu dün çözüldü. BeINSports'ta yer alan habere göre FIFA, Beşiktaş'ın başvurusunu olumlu değerlendirdi. Beşiktaş'ın başvurusunu değerlendiren FIFA, "Bizim kriterlerimize ve değerlendirmemize göre oyuncu hala Türkiye'de faal olarak futbol oynuyor görünüyor. Burada bizim vereceğimiz bir karar yoktur, lisans konusundaki kararı TFF verecektir" yanıtını verdi. Bunun üzerine Beşiktaş'ın hemen hareke geçerek TFF'ye başvuruda bulunduğu öğrenildi.

    ANTALYA MAÇINDA SAHADA
    TFF'nin geçici lisans vereceği , Beşiktaş'ın hafta sonu Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek. Brezilyalı yıldız, Benfica'nın gerekli evrakları yollamaması nedeniyle Konyaspor ile oynanan Süper Kupa maçında forma giyememişti.

    BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM, GİTMİYORUM!
    , "Ailemle birlikte Beşiktaş'ta mutluyum, bir yere gitmiyorum" dedi. Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabı İnstagram'dan bir açıklama yaptı. Futbolcu, "Ailemle birlikte Beşiktaş'ta mutluyum, bir yere gitmiyorum" ifadelerini kullanarak, Beşiktaş ayrılmak istemediğini net bir şekilde belirtti.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:59
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