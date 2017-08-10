 Sahaya bıçak atan taraftar serbest – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Sahaya bıçak atan taraftar serbest

    Sahaya bıçak atan taraftar serbest

    Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında, sahaya kesici alet attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.

    Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa final müsabakasının 79. dakikasında sahaya kesici alet atan T.P, Konya Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda dün yakalanmıştır." denildi.

    Açıklamada, şüpheli hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldığı duyuruldu.

    Şüpheli T.P'nin polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:59
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