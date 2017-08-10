Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında, sahaya kesici alet attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.
Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa final müsabakasının 79. dakikasında sahaya kesici alet atan T.P, Konya Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda dün yakalanmıştır." denildi.
Açıklamada, şüpheli hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldığı duyuruldu.
Şüpheli T.P'nin polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:59
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Asamoah’a engel
Toplam 2
Yorum
Ayça Asamoah cok onemlı bır oyuncu mutlaka gelmeli
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Spartak ısrarlı
Toplam 32
Yorum
mustafa 09 KJAER 13 MİLYON AVROYA SATILDI 8 MİLYON VERİYORLARSA HEMEN SATILSIN GERİ DÖNÜŞLERİ ÇOK ZAYIF
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Yıldız futbolcu 'Ada' yolcusu
Toplam 4
Yorum
Kalmalimiydi gitmelimiydi Satıldıysa eger trabzon kesin olarak bir veya iki transfer yapacak Sosa Serdar Ve ya Musa Sisokko
Sahaya bıçak atan taraftar serbest haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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