O taraftar gözaltında

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında sahaya bıçak atan kişinin yakalandığı açıklandı. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, o taraftarın gözaltına alındığını belirtip, "Bize verilen bilgiye göre sahaya bıçağı atan kişi Konya'da yakalandı. Onun yaptığı eylem tüm camiaya mal edilmemesi gerekir. İnşallah bu tekerrür etmez" açıklamasında bulundu.



Dev zirve bugün

Olaylı Süper Kupa maçının ardından harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, bugün federasyon başkanları ile bir araya gelecek. 6222 sayılı kanunun uygulanması konularını masaya yatıracak olan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; futbol, basketbol, voleybol ve hentbol federasyonlarının başkanları ile toplantı yapacak. Osman Aşkın Bak'ın ev sahipliğinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Bakanlık Merkez Binası'nda yapılacak görüşme saat 09.00'da başlayacak.