Medel imzaya geliyor
Daha önce yaptığı görüşmede 30 yaşındaki yıldızla el sıkışan Beşiktaş yönetimi dün akşam Milano’ya gitti ve İnter kulübü yetkililerini ikna etti. Medel’in bugün İstanbul’da olması bekleniyor
Beşiktaş Gary Medel'i bitirdi... Uzun süredir savunma bölgesine takviye yapmaya çalışan Beşiktaş, Gary Medel'in transferinde son noktayı dün akşam koydu. Bonservisi Inter'de olan Medel ile daha önce yaptığı görüşmede el sıkışan Beşiktaş yönetimi, transferi sonuçlandırmak için dün akşam saatlerinde Milano'ya gitti. Siyah beyazlılar, Pepe'nin partneri olacak 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kulübü İnter ile pazarlık masasına oturdu. Medel'in 1 yıl daha sözleşmesinin olduğu kulübü İnter'e düşük bir bonservis bedeli ödemek için sıkı bir pazarlığa girişen Beşiktaşlı yöneticiler masadan 'anlaşarak' kalktı. Siyah-beyazlıların, ilk olarak 5 milyon euro isteyen, ardından 4 milyon euro'ya inen İnter kulübüyle sıkı pazarlıkların ardından 2 milyon euro'ya anlaşmaya vardığı ifade edildi. Gece geç saatlere kadar süren görüşmelerin ardından siyah-beyazlıların Medel'i de yanlarına alarak bugün İstanbul'a gelecekleri ifade edildi. Şilili oyuncunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.
OCAK HAREKATI
Bu arada Beşiktaş yönetiminin Dinamo Kiev ile sözleşmesi yıl sonunda (31 Aralık) bitecek olan Domagoj Vida'yı da önümüzdeki süreçte kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncu için Şenol Güneş'in de, "Ara transfer döneminde alalım" dediği ifade edildi.
İNTER'LE iDMANA ÇIKMADI
İtalyan La Gazetta dello Sport Gazetesi, Medel'in Beşiktaş'la anlaşmaya vardığını ve imzanın artık an meselesi olduğunu ifade ederken; Sky Italia ise transferin bittiğini ilginç bir haberle duyurdu. İtalyan Spor Kanalı, Beşiktaş'ın el sıkıştığı Gary Medel'in, Inter'in son antrenmanına katılmayarak tesislerden ayrıldığını ve İstanbul'a gitmek için hazırlandığını izleyicilerine duyurdu.
OCAK HAREKATI
Bu arada Beşiktaş yönetiminin Dinamo Kiev ile sözleşmesi yıl sonunda (31 Aralık) bitecek olan Domagoj Vida'yı da önümüzdeki süreçte kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncu için Şenol Güneş'in de, "Ara transfer döneminde alalım" dediği ifade edildi.
İNTER'LE iDMANA ÇIKMADI
İtalyan La Gazetta dello Sport Gazetesi, Medel'in Beşiktaş'la anlaşmaya vardığını ve imzanın artık an meselesi olduğunu ifade ederken; Sky Italia ise transferin bittiğini ilginç bir haberle duyurdu. İtalyan Spor Kanalı, Beşiktaş'ın el sıkıştığı Gary Medel'in, Inter'in son antrenmanına katılmayarak tesislerden ayrıldığını ve İstanbul'a gitmek için hazırlandığını izleyicilerine duyurdu.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Medel imzaya geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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