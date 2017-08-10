Kartal’dan 4.7 milyon TL kar
Beşiktaş, Mayıs 2017 faaliyet dönemi sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 583 milyon lira gelir ve 146 milyon lira brüt satış karına ulaşan siyahbeyazlıların 4.7 milyon liralık net kar elde ettiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Beşiktaş'ın 13 yıl aradan sonra ilk kez net kar açıkladığı ve geçen mali döneme göre gelirlerini yüzde 43 arttırma başarısı gösterdiği de vurgulandı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ise yaptığı açıklamada mali disiplinin dünya kulübü olmanın en önemli şartı olduğunu ifade etti.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Kartal’dan 4.7 milyon TL kar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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