 Kartal’dan 4.7 milyon TL kar – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Kartal’dan 4.7 milyon TL kar

    Kartal’dan 4.7 milyon TL kar

    Beşiktaş, Mayıs 2017 faaliyet dönemi sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 583 milyon lira gelir ve 146 milyon lira brüt satış karına ulaşan siyahbeyazlıların 4.7 milyon liralık net kar elde ettiği belirtildi.

    Açıklamada ayrıca, Beşiktaş'ın 13 yıl aradan sonra ilk kez net kar açıkladığı ve geçen mali döneme göre gelirlerini yüzde 43 arttırma başarısı gösterdiği de vurgulandı. Beşiktaş Kulübü Başkanı ise yaptığı açıklamada mali disiplinin dünya kulübü olmanın en önemli şartı olduğunu ifade etti.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:12
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