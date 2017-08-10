Fikret Orman basın toplantısı düzenleyecek
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yarın saat 18.00'de gündemdeki olayları değerlendireceği bir basın toplantısı düzenleyecek.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:24
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G.Saray, 4 isimle yolları ayırma kararı aldı
Toplam 31
Yorum
Yasama Elif Elmas'ı almayı beceremeyen yönetim futboldan anlamıyor. Elif Elmas'ı bir şekilde almamız lazım. Ama öyle becerikli başkanımız yok.
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Futbolun patronu A Spor’da
Toplam 7
Yorum
MAÇ CEZANIN AZ OLDĞUNU MU BİLDİRECEK. KUPAYI NİYE DAYILIK YAPIP BOY POS GÖSTERMEK İÇİN Mİ EKRANA ÇIKACAK. YOKSA BJK YE BİR MAÇ CEZA VERDİĞİNİN ÜZÜNTÜSÜNÜ MÜ BİLDİRECEK. KONYA YA VERDİĞİ 5
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 13
Yorum
Ts Bize her Trabzon
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