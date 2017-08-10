En değerli takım ve futbolcu hangisi?
Süper Lig'in yarın başlayacak 2017-2018 sezonunda mücadele edecek 18 takım arasında kadrosu en pahalı ekip Beşiktaş olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde ise bu takımdan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca yer aldı.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, yeni sezon öncesi Süper Lig'de yer alan takımların kadro değerleri sıralamasında, son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş 119,6 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendisine yer buldu.
Siyah-beyazlı takımın ardından, 99,5 milyon avro kadro değeriyle Galatasaray ikinci sırada gösterildi, üçüncü sıranın sahibi ise 76,45 milyon avro ile Fenerbahçe oldu.
Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 15,08 milyon avro takım bedeliyle Sivasspor gösterildi.
Medipol Başakşehir 4. sırada
Son iki sezonda gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken Medipol Başakşehir, değerlendirmede en değerli 4. takım olarak yer aldı.
Kerim Frei, Eljaro Elia, Aurelien Chedjou, Gökhan İnler, Geal Clichy, Turay Torun, Mevlüt Erdinç, Manuel da Costa ve Mert Günok gibi isimleri transfer eden turuncu-lacivertli takımın piyasa değeri 73,75 milyon avro olarak gösterildi.
Takım sıralaması
Toplam 797,83 milyon avro kadro değeri gösterilen Süper Lig'in takım sıralaması şöyle oluştu:
|Sıra
|Takım
|Değeri (milyon avro)
|1
|Beşiktaş
|119,6
|2
|Galatasaray
|99,5
|3
|Fenerbahçe
|76,45
|4
|Medipol Başakşehir
|73,75
|5
|Trabzonspor
|68,15
|6
|Osmanlıspor
|41,13
|7
|Bursaspor
|40,18
|8
|Antalyaspor
|34,3
|9
|Kayserispor
|32,7
|10
|Göztepe
|30,38
|11
|Atiker Konyaspor
|30
|12
|Aytemiz Alanyaspor
|26,78
|13
|Gençlerbirliği
|26,6
|14
|Akhisar Belediyespor
|23,55
|15
|Kasımpaşa
|23,3
|16
|Kardemir Karabükspor
|20,55
|17
|Evkur Yeni Malatyaspor
|15,85
|18
|Sivasspor
|15,08
En değerli oyuncu listesi
Transfermarkt'ın değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 13 milyon avro bedelle Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca gösterildi.
Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Talisca'yı, 12 milyon avro değerle yine siyah-beyazlı takımdan Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Töre takip etti.
Bu sezon ligde ter dökecek en değerli 20 oyuncu sıralamasında Beşiktaş'tan 7 futbolcu yer aldı. Bu listede Galatasaray'dan 5, Medipol Başakşehir'den 4, Fenerbahçe'den 2, Trabzonspor ve Antalyaspor'dan da birer futbolcu bulundu.
En değerli 20 futbolcu
Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 20 oyuncu şöyle:
|Sıra
|Futbolcu
|Takım
|Değeri (milyon avro)
|1
|Anderson Talisca
|Beşiktaş
|13
|2
|Oğuzhan Özyakup
|Beşiktaş
|12
|Gökhan Töre
|Beşiktaş
|12
|4
|Jeremain Lens
|Beşiktaş
|11
|Fernando Muslera
|Galatasaray
|11
|6
|Fernando Francisco Reges
|Galatasaray
|10
|7
|Cenk Tosun
|Beşiktaş
|9
|Juraj Kucka
|Trabzonspor
|9
|Younes Belhanda
|Galatasaray
|9
|10
|Mariano Ferreira Filho
|Galatasaray
|8
|Josef de Souza
|Fenerbahçe
|8
|Maicon Pereira Roque
|Galatasaray
|8
|Edin Visca
|Medipol Başakşehir
|8
|14
|Alvaro Negredo
|Beşiktaş
|7,5
|15
|Geal Clichy
|Medipol Başakşehir
|7
|16
|Jeremy Menez
|Antalyaspor
|6
|Eljero Elia
|Medipol Başakşehir
|6
|Mehmet Topal
|Fenerbahçe
|6
|Volkan Babacan
|Medipol Başakşehir
|6
|Tolgay Arslan
|Beşiktaş
|6
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:41
-
Yarın İstanbul'da
Toplam 13
Yorum
alibeker Bu transfer iyi, Soldado gibi değil.
-
Sow'un golü sezonun en iyisine aday
Toplam 1
Yorum
cihanfx Hemen satın
-
Fenerbahçe'ye 6 yıl sonra İspanyol santrfor
Toplam 1
Yorum
alibeker 33 Yaşındaki sakat oyuncu hayırlı olsun. 6 Aydır topa ayağını süremeyen futbolcu, kendini toplayana kadar 3-4 ay geçer.
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