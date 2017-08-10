Beşiktaş'tan PFDK açıklaması

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Süper Kupa maçında yaşananlar nedeniyle kulübümüz ve başkanımız Fikret Orman ile ilgili haksız kararlarına yönelik bugün Tahkim Kuruluna itirazda bulunulacak ve yasal süreç sonuçlandıktan sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.