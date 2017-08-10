Beşiktaş'tan PFDK açıklaması
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle siyah-beyazlılara verdiği 1 maç seyircisiz oynama ve kulüp başkanı Fikret Orman'ın aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezasına itiraz edileceğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Süper Kupa maçında yaşananlar nedeniyle kulübümüz ve başkanımız Fikret Orman ile ilgili haksız kararlarına yönelik bugün Tahkim Kuruluna itirazda bulunulacak ve yasal süreç sonuçlandıktan sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:21
-
Soldado sağlık kontrolünden geçirildi
Toplam 9
Yorum
ispanyol guiza fener yeni guizasini buldu hydi hayirli olsun
-
Soldado sağlık kontrolünden geçirildi
Toplam 9
Yorum
Ş.Atalay Elimizde iki tane sakat forvet var. Onlara yıllık 7 mil. avro ödeniyor. 32'lik bir sakat daha geldi. Aziz Bey'le dörtlü batak oynarlar.
-
Antalyaspor maçında sahada olacak mı?
Toplam 2
Yorum
fanatik ne olur bu adamın bonservisini alın
Beşiktaş'tan PFDK açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.