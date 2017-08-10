Beşiktaş'ın ve Konyaspor'un cezaları belli oldu
PFDK, Beşiktaş'a 1 Konyaspor'a 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.08.2017 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı FİKRET ORMAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Statüsü 10/D-3 maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:06
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Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Dursun Özbek
Toplam 8
Yorum
analiz bruma olayında dursunun ne kadar geri kaldığını gördük,adamlar 19 verecekti,15 e fit oldu,sakın ha derhal geri çek başkanlığını
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En az kazanan yıldız
Toplam 12
Yorum
İbrahim Euro ne zaman 5 lira oldu ? Algı yaratmak için yine milleti kandırmışsınız
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Spartak ısrarlı
Toplam 46
Yorum
ORHAN FENERBAHCEDE AYAGI DÜZGÜN TEK ADAM SATMAYINNNNNN
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