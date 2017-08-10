 Beşiktaş'ın ve Konyaspor'un cezaları belli oldu – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'ın ve Konyaspor'un cezaları belli oldu

    Beşiktaş'ın ve Konyaspor'un cezaları belli oldu

    , Beşiktaş'a 1 Konyaspor'a 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

    Olaylı Süper Kupa maçı sonrası 'ya sevk edilen Beşiktaş ile Konyaspor hakkında karar verildi. Beşiktaş'a bir maç Konyaspor'a ise 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Ayrıca Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

    'dan yapılan açıklama şu şekilde;

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.08.2017 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

    1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı FİKRET ORMAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Statüsü 10/D-3 maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Karar verilmiştir.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:06
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