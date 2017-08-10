Beşiktaş'ın lig tarihindeki 'en'leri

Süper Lig'de 2017-18 sezonuna 13 Ağustos Pazar günü sahasında Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 10-0'lık sonuçla aldı. Bu skor aynı zamanda ligin de en açık farklı skoru olarak kayıtlara geçti. Siyah-beyazlılar 8 karşılaşmayı da 7 gol atarak kazanmayı başardı. Siyah-beyazlıların ligdeki en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:Beşiktaş'ın en çok gol atılan maçlarında sporseverler toplam 10 gol izledi. Siyah-beyazlıların lig tarihindeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle:Beşiktaş, 13 maçla aynı zamanda lig tarihinin üst üste en çok kazanan takımı unvanına sahip. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunun 10 ile 22. haftaları arası tam 13 maçı kazanarak, bugüne kadar kırılamayan bir rekora imza attı.Beşiktaş, 48 maçla, lig tarihinde en uzun süre yenilmeyen ekip olarak tarihe damgasını vurdu. Siyahbeyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikten sonra, 1991-1992 sezonunu yenilgisiz kapattı. Bu serisini 48 hafta boyunca sürdüren Beşiktaş, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilince serisini sonlandırmak zorunda kaldı.Beşiktaş'ın lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 9 olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 9 ile 17. haftalar arasında kalesini rakip forvetlere kapattı.Beşiktaş, lig tarihinde üst üste en çok golü 29 maçlık seride attı. Siyah beyazlılar, 1999-2000 sezonunun 12. haftasıyla, 2000-2001 sezonun 7. haftaları arasındaki toplam 29 maçlık seride üst üste rakiplerinin filelerini her maçta en az 1 kez havalandırdı.