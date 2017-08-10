 Beşiktaş, Antalyaspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    , Antalyaspor'a hazırlanıyor

    Beşiktaş, Antalyaspor'a hazırlanıyor

    Süper Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda top kontrolü ve pas çalışması yapan futbolcuların yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladıkları aktarıldı.

    , hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:57
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