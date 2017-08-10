‘Beck’leme yapmam!

Andreas Beck, “Kol sakatlığım ciddi değil. Kırık yok, takımla birlikte antrenmanlara çıkmama engel yok” açıklamasını yaptı

Beşiktaş'ın Alman sağ beki Andreas Beck'ten sakatlık açıklaması geldi. Beck, sakatlığının ciddi boyutta olmadığını ve rahatladığını söyledi. Konyaspor ile oynanan Süper Kupa mücadelesinde kolundan sakatlanan Andreas Beck, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe yaptığı açıklamada, "Pazar günü gelişen kol sakatlığım ciddi değil. Kırık yok ve takımla birlikte antrenmanlara çıkmama engel yok. Rahatladığımı söyleyebilirim" dedi. Beşiktaş'ta daha önceden Gökhan Töre, Atınç Nukan, Gökhan Gönül ve Adriano sakatlık yaşamıştı.



SON KARAR ŞENOL GÜNEŞ'İN

BECK'in yaptığı bu açıklama siyah-beyazlı camiayı rahatlatırken, hafta sonundaki maçta sağ bekte kimin forma giyeceğine Şenol Güneş karar verecek. Tam olarak iyileşmeden hiç bir oyuncusunu sahaya sürmemesiyle tanınan tecrübeli teknik adamın, Antalyaspor karşılaşmasında Adriano'yu sağ bekte, Caner Erkin'i de sol bekte 11'de sahaya sürebileceği ifade edildi.