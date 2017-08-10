 Antalyaspor maçında sahada olacak mı? – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Antalyaspor maçında sahada olacak mı?

    Antalyaspor maçında sahada olacak mı?

    Beşiktaş, Anderson 'nın lisansının çıktığını resmi siteden duyurdu

    Beşiktaş'ta sevinci!.. Lisansı çıkmadığı için Süper Kupa maçında forma giyemeyen yıldız futbolcunun lisansı çıktı.

    Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

    Oyuncumuz Anderson Souza Conceição (Talisca)'nın lisansı çıkmıştır.

    Teknik heyetimizin uygun görmesi durumunda Antalyaspor maçında oynamasında bir engel bulunmamaktadır.

    Saygılarımızla,

    Beşiktaş JK
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:37
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