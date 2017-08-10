Antalyaspor maçında sahada olacak mı?
Beşiktaş, Anderson Talisca'nın lisansının çıktığını resmi siteden duyurdu
Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
Oyuncumuz Anderson Souza Conceição (Talisca)'nın lisansı çıkmıştır.
Teknik heyetimizin uygun görmesi durumunda Antalyaspor maçında oynamasında bir engel bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:37
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Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Dursun Özbek
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analiz bruma olayında dursunun ne kadar geri kaldığını gördük,adamlar 19 verecekti,15 e fit oldu,sakın ha derhal geri çek başkanlığını
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En az kazanan yıldız
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İbrahim Euro ne zaman 5 lira oldu ? Algı yaratmak için yine milleti kandırmışsınız
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Spartak ısrarlı
Toplam 46
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ORHAN FENERBAHCEDE AYAGI DÜZGÜN TEK ADAM SATMAYINNNNNN
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